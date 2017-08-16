На Сумщине падение привело к смерти

7 октября в Конотопском районе 60-летний мужчина решил поставить велосипед в хозпостройку. Но при этом он забыл об открытом погребе. Эта забывчивость ему стоила жизни: при падении в погреб он зацепился одеждой за велосипед и повис. Приехавшие специалисты констатировали смерть от удушения на собственной одежде, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 8 октября на территории Сумской области зафиксированы 73 несчастных случаев, в котором погибли 52 человека (в прошлом году на эту же дату – 141 с 88 погибшими).