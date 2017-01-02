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На Сумщине ожидается ухудшение погодных условий

Вчера, 18:22 Категория: Новость Рубрика: Область Регион: Сумщина
Панорама Панорама
На Сумщине ожидается ухудшение погодных условий

По прогнозам Укргидрометцентра, 7-8 февраля, в Украине ожидается значительное похолодание: по всей территории, на Сумщине температура снизиться до 20-26° мороза ночью и до 9-15°мороза днем. С четверга морозы начнут спадать. По прогнозам, на выходных температура воздуха будет -4-5 днее и -9-10 ночью. Кроме того, на всех дорогах области гололедица. Управление Государственной службы с чрезвычайных ситуаций просит граждан быть осторожными на улице

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