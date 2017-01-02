По прогнозам Укргидрометцентра, 7-8 февраля, в Украине ожидается значительное похолодание: по всей территории, на Сумщине температура снизиться до 20-26° мороза ночью и до 9-15°мороза днем. С четверга морозы начнут спадать. По прогнозам, на выходных температура воздуха будет -4-5 днее и -9-10 ночью. Кроме того, на всех дорогах области гололедица. Управление Государственной службы с чрезвычайных ситуаций просит граждан быть осторожными на улице
На Сумщине ожидается ухудшение погодных условий
Напечатать Письмо автору Просмотров 160 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
02.01.2017, 09:19 Новость
30.12.2016, 14:17 Новость
Панорама Подписаться 30.12.2016, 14:17 Категория: Новость Рубрика: Область Регион: Сумщина Просмотров 43 Комментариев 0 Поддержали 0
09.11.2016, 09:19 Новость
Ирина Власова Подписаться 09.11.2016, 09:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 151 Комментариев 0 Поддержали 0
08.11.2016, 16:16 Новость
08.11.2016, 14:14 Новость
Ирина Власова Подписаться 08.11.2016, 14:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 340 Комментариев 0 Поддержали 0
08.11.2016, 12:08 Новость
Ирина Власова Подписаться 08.11.2016, 12:08 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 377 Комментариев 0 Поддержали 0
08.11.2016, 10:11 Новость
08.11.2016, 09:25 Новость
Ирина Власова Подписаться 08.11.2016, 09:25 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 430 Комментариев 0 Поддержали 0
Комментировать (0)
Новости партнёров
27.01.2017, 10:38
admin Подписаться 27.01.2017, 10:38 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 21 Комментариев 0 Поддержали 0
25.01.2017, 17:36
admin Подписаться 25.01.2017, 17:36 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 52 Комментариев 0 Поддержали 0
05.01.2017, 17:55
admin Подписаться 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 395 Комментариев 0 Поддержали 0
07.11.2016, 10:00
admin Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 317 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
06.02.2017, 18:35
admin Подписаться 06.02.2017, 18:35 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 17 Комментариев 0 Поддержали 0
31.01.2017, 10:24
admin Подписаться 31.01.2017, 10:24 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 55 Комментариев 0 Поддержали 0
27.01.2017, 17:59
admin Подписаться 27.01.2017, 17:59 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 31 Комментариев 0 Поддержали 0
27.01.2017, 16:24
admin Подписаться 27.01.2017, 16:24 Категория: Рубрика: Бытовые услуги Регионы: Все Просмотров 43 Комментариев 0 Поддержали 0
27.01.2017, 13:56
admin Подписаться 27.01.2017, 13:56 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 43 Комментариев 0 Поддержали 0
последние комментарии
Вчера, 11:51
06.02.2017, 22:50