На Сумщине ожидается ухудшение погодных условий

По прогнозам Укргидрометцентра, 7-8 февраля, в Украине ожидается значительное похолодание: по всей территории, на Сумщине температура снизиться до 20-26° мороза ночью и до 9-15°мороза днем. С четверга морозы начнут спадать. По прогнозам, на выходных температура воздуха будет -4-5 днее и -9-10 ночью. Кроме того, на всех дорогах области гололедица. Управление Государственной службы с чрезвычайных ситуаций просит граждан быть осторожными на улице