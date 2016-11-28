На Сумщине ожидается резкое похолодание

По прогнозам Укргидрометцентра, 6-7 января в связи с вторжением арктического воздуха на Сумщине ожидается резкое понижение температуры: ночью до 13-19 ° мороза. Похолодание прийдет также и в северо-западные области Украины. Местами ожидается до -20-26 градусов мороза ночью и до -11-17 — днем.

8-9 января в Украине сохранится холодная погода, однако осадки на юге и востоке ослабеют и прекратятся.

Сотрудники Управления ГСЧС Украины в Сумской обрасти, просят сумчан учитывать погодные условия при планировании поездок и другой деятельности.