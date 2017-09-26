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На Сумщине отремонтируют мост через Ворсклу (фото)

Вчера, 11:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина
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Завершились торги на проведение реконструкции мостового перехода через реку Ворскла в селе Климентово на автомобильной дороге общего пользования Н-12 Сумы-Полтава км 70 + 838. Победителем торгов стало ООО «СУМЫМОСТОСТРОЙ», которое взяло обязательство выполнить реконструкцию моста до современных нормативных требований.
Данный объект более 10 лет находится в аварийном состоянии и требует капитального ремонта. Мост построен в 1960 году, его длина -172 п.м, габарит проезда 7 м с двумя тротуарами по 0,65 м, которые перекрыты деревянным настилом. Из-за ежегодного ухудшением технического состояния моста по заказу Службы автомобильных дорог еще в 2009 году ГП «УКРГОЛОВМОСТОЕКСПЕРТИЗА» провело обследование. По результатам обследования сооружения, а также оценки ее технико — эксплуатационных показателей с учетом дефектов установлено, что дискретное состояние сооружения в целом классифицируется по самым низким из показателей. Состояние сооружения в целом — ограниченно работоспособное, или по классификации ДБН В.2.3-6-2002 — непригодно для нормальной эксплуатации. Для обеспечения безопасности проезда был ограничен скоростной режим и запрещен проезд транспортных средств весом более 15 тонн.
В ближайшее время, после заключения договора на мостовом переходе уже начнутся первые подготовительные работы. Современный мост через Ворсклу должно быть введенным в эксплуатацию уже в конце 2018 года, — сообщает пресс-служба САД Сумской области.
Служба автомобильных дорог в Сумской области назвала эти торги важнейшими в этом году.

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