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На Сумщине открыли вторую очередь психдиспансера (фото)

Сегодня, 07:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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Накануне Нового года в Сумах торжественно открыли вторую очередь областного коммунального заведения «Сумской областной психоневрологический диспансер».
В новом комплексе «Б» предусмотрено лечения психиатрических больных с различными патологиями и всего населения области, которое не зарегистрировано как психиатрические больные, но чувствует периодические проблемы психологического характера и требует необходимой диагностики и лечения.
Дооснащение поликлиники и строительство стационара на 240 коек обошлось в 55 млн грн., в том числе 8 млн грн. из областного бюджета. Здесь нет ни одной батареи, а по новейшим современным технологиям установлен теплый пол и в помещениях тепло. Оба корпуса объединены в единую информационную сеть со специализированным программным обеспечением, что позволит электронное ведение карточек пациентов и быстрые коммуникации между врачами. Это сделано для того, чтобы узкий специалист при необходимости мог достаточно быстро дистанционно проконсультировать пациента.
Общая проектная смета комплекса составляет 95 млн грн. В планах — достроить этот объект и оснастить его современным европейским оборудованием, — сообщает пресс-служба Сумского областного совета.

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