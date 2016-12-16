На Сумщине открыли вторую очередь психдиспансера (фото)

Накануне Нового года в Сумах торжественно открыли вторую очередь областного коммунального заведения «Сумской областной психоневрологический диспансер».

В новом комплексе «Б» предусмотрено лечения психиатрических больных с различными патологиями и всего населения области, которое не зарегистрировано как психиатрические больные, но чувствует периодические проблемы психологического характера и требует необходимой диагностики и лечения.

Дооснащение поликлиники и строительство стационара на 240 коек обошлось в 55 млн грн., в том числе 8 млн грн. из областного бюджета. Здесь нет ни одной батареи, а по новейшим современным технологиям установлен теплый пол и в помещениях тепло. Оба корпуса объединены в единую информационную сеть со специализированным программным обеспечением, что позволит электронное ведение карточек пациентов и быстрые коммуникации между врачами. Это сделано для того, чтобы узкий специалист при необходимости мог достаточно быстро дистанционно проконсультировать пациента.

Общая проектная смета комплекса составляет 95 млн грн. В планах — достроить этот объект и оснастить его современным европейским оборудованием, — сообщает пресс-служба Сумского областного совета.