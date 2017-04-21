4 мая в с. Слобода Бурынского района состоялось открытие станции экстренной медицинской помощи. «На выполнение задания председателя Сумской ОГА Николая Клочко по приближению медицинской помощи к каждому жителю области, при поддержке руководства Буринского района, председателя сельского совета и предпринимателей, в селе Слобода с сегодняшнего дня заработал пункт постоянного базирования бригад экстренной медицинской помощи», — написал на своей странице в фейсбуке начальник управления здравоохранения облгосадминистрации Сергей Бутенко и выложил фото.
На Сумщине открыли станцию экстренной медпомощи (фото)
Сегодня, 08:18 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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