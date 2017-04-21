На Сумщине открыли станцию экстренной медпомощи (фото)

4 мая в с. Слобода Бурынского района состоялось открытие станции экстренной медицинской помощи. «На выполнение задания председателя Сумской ОГА Николая Клочко по приближению медицинской помощи к каждому жителю области, при поддержке руководства Буринского района, председателя сельского совета и предпринимателей, в селе Слобода с сегодняшнего дня заработал пункт постоянного базирования бригад экстренной медицинской помощи», — написал на своей странице в фейсбуке начальник управления здравоохранения облгосадминистрации Сергей Бутенко и выложил фото.