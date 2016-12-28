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На Сумщине открыли очередное отделение гемодиализа

Сегодня, 09:19 Категория: Новость Рубрики: Здоровье, Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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Отныне больным хронической почечной недостаточностью оказывать медицинскую помощь будут и в Шосткинской районной больнице. Сейчас в области проходят процедуру гемодиализа 209 человек. За несколько лет на Сумщине создали сеть из 7 отделений, их открыли в Глухове, Ахтырке, Ромнах, Конотопе, Сумах и теперь в Шостке.
Раньше люди из Середино-Будского, Ямпольского и Шосткинского районов ездили в город Сумы, где проходили эту процедуру. Теперь они будут лечиться в Шосткинской ЦРБ».
Открытие отделения гемодиализа стало возможным благодаря сотрудничеству областной и местной власти. Из общей копилки на это выделено около семи миллионов. Как сообщил заведующий отделением амбулаторного гемодиализа ЦРБ Александр ЯКОВЕНКО, отделение уже работает в тестовом режиме два месяца. Сейчас уже проходят процедуру гемодиализа 10 человек из Шосткинского района. С января отделение начнет принимать больных с Середино-Будского и Ямпольского районов, — сообщает пресс-служба Сумской ОГА.

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