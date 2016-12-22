На Сумщине открыли новую линию переработки древесины (фото)

23 декабря председатель Сумской облгосадминистрации Николай Клочко вместе с временно исполняющим обязанности Председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины Кристиной Юшкевич принял участие в открытии вновь установленных линии «Бродпол» в поселке Воронеж Шосткинского лесхоза.

Примером стала эффективная работа такой же линии в Грузчанском цехе переработки древесины Кролевецкого лесоохотничьего хозяйства.

На новом оборудовании в Воронеже планируется выпускать свыше 900 куб. м обрезного материала в месяц, что обеспечит предприятию 3,6 млн грн. дополнительного годового объема реализации. Инвестиции в этот проект составляют свыше 7 млн грн. Благодаря новому оборудованию производительность переработки древесины (изготовление обрезного пиломатериала и заготовок для пеллет) увеличилось вдвое, — сообщает пресс-служба Сумской ОГА.