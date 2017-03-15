В Глухове во время строительных работ на глубине более двух метров найдено большое количество костей. Полиция выясняет их происхождения и период захоронения. По словам приглашенного археолога, эта территория является исторической частью города, а исходя из расположения останков, есть предположение, что строители разрыли старинное захоронение по христианскому обряду XVIII века. Кроме того там были найдены и остатки глиняной посуды. Данное событие полицейские внесли в единый реестр досудебных расследований Указанные кости изъяты для проведения дальнейших экспертных исследований, — сообщает Отдел коммуникаций ГУНП в Сумской области
На Сумщине откопали человеческие останки
Сегодня, 14:29 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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