На Сумщине осветили путепровод (фото)

Завершено строительство сети внешнего освещения путепровода по ул. Благовещенской — ул. Шевченко (Доковская моста) в Тростянце. Вдоль путепровода установлено десять опорных столбов из нержавеющей стали, на них — 12 светодиодных энергосберегающих, экономичных фонарей. Материалы были закуплены городским советом в прошлом году, что значительно удешевило стоимость работ. Строительство сети освещения обошлось в 330 тыс. грн. Тендер на выполнение строительства выиграл ЧП Материально-технический центр «Электро» (Сумы), — сообщает Тростянецкий горсовет.