На Сумщине осужденные запаслись картофелем (фото)

В Конотопском исправительном центре (№ 130) Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции завершена заготовка картофеля урожая 2017 года.

Осужденные принимали активное участие в этом процессе: на участке с. Копылова собрано 12 тонн картофеля нового урожая.

«От своевременного и полного обеспечения продуктами питания «с собственного огорода» и качества приготовленной пищи напрямую зависит физическое состояние осужденных», — отметил начальник учреждения Игорь Нестеренко, — сообщает Пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления.