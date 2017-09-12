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На Сумщине осужденные запаслись картофелем (фото)

Сегодня, 14:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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В Конотопском исправительном центре (№ 130) Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции завершена заготовка картофеля урожая 2017 года.
Осужденные принимали активное участие в этом процессе: на участке с. Копылова собрано 12 тонн картофеля нового урожая.
«От своевременного и полного обеспечения продуктами питания «с собственного огорода» и качества приготовленной пищи напрямую зависит физическое состояние осужденных», — отметил начальник учреждения Игорь Нестеренко, — сообщает Пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления.

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