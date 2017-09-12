В Конотопском исправительном центре (№ 130) Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции завершена заготовка картофеля урожая 2017 года.
Осужденные принимали активное участие в этом процессе: на участке с. Копылова собрано 12 тонн картофеля нового урожая.
«От своевременного и полного обеспечения продуктами питания «с собственного огорода» и качества приготовленной пищи напрямую зависит физическое состояние осужденных», — отметил начальник учреждения Игорь Нестеренко, — сообщает Пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления.
На Сумщине осужденные запаслись картофелем (фото)
В Конотопском исправительном центре (№ 130) Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции завершена заготовка картофеля урожая 2017 года.
Напечатать Письмо автору Просмотров 63 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
12.09.2017, 15:16 Новость
12.09.2017, 09:19 Новость
Панорама Подписаться 12.09.2017, 09:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 223 Комментариев 0 Поддержали 0
04.09.2017, 14:35 Новость
04.09.2017, 11:17 Новость
17.08.2017, 08:20 Новость
25.06.2017, 12:32 Новость
Алексей Сикорский Подписаться 25.06.2017, 12:32 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 662 Комментариев 0 Поддержали 0
23.06.2017, 13:31 Новость
24.05.2017, 14:15 Новость
Комментировать (0)
Новости партнёров
Сегодня, 11:58
admin adminych Подписаться Сегодня, 11:58 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 197 Комментариев 0 Поддержали 0
Вчера, 19:12
admin adminych Подписаться Вчера, 19:12 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 627 Комментариев 0 Поддержали 0
Вчера, 12:33
admin adminych Подписаться Вчера, 12:33 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 22 Комментариев 0 Поддержали 0
19.09.2017, 17:06
admin adminych Подписаться 19.09.2017, 17:06 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 44 Комментариев 0 Поддержали 0
07.11.2016, 10:00
admin adminych Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 385 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
Сегодня, 14:21
admin adminych Подписаться Сегодня, 14:21 Категория: Рубрика: Отдых, развлечения Регионы: Все Просмотров 10 Комментариев 0 Поддержали 0
14.09.2017, 17:33
admin adminych Подписаться 14.09.2017, 17:33 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 34 Комментариев 0 Поддержали 0
11.09.2017, 14:13
admin adminych Подписаться 11.09.2017, 14:13 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 102 Комментариев 0 Поддержали 0
08.09.2017, 16:56
admin adminych Подписаться 08.09.2017, 16:56 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 91 Комментариев 0 Поддержали 0
05.09.2017, 17:01
admin adminych Подписаться 05.09.2017, 17:01 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 49 Комментариев 0 Поддержали 0
последние комментарии
Ну как так можно, сейчас как раз дожди. Вот сволочи. Похожая ситуация намечалась в подруги в доме в прошлом году, ...Сегодня, 10:51
Заказывала весной в этом магазине, хорошие растения выросли. Но к осени так вышло что залили водой и пришлось заказывать снова, ...Сегодня, 10:47