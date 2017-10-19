На Сумщине оставили под стражей подозреваемого в финансировании терроризма

Коллегия судей уголовной палаты Апелляционного суда Сумской области рассмотрела апелляционную жалобу на Постановление следственного судьи Заречного районного суда г. Сумы, которым уроженцу г. Горловка Донецкой области была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранительные органы подозревают мужчину в том, что он, по предварительному сговору с другими физическими и юридическими лицами, разработал незаконную схему поставки продукции ООО «СНЭК ЭКСПОРТ», которая входит в корпорацию «S.Group», на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Товары перемещали из Украины на подконтрольные террористическим организациям территории транзитом через Республику Беларусь и Российскую Федерацию, таким образом предоставляя им легальный статус. После уплаты так называемых «таможенных платежей» в бюджет «ДНР» и «ЛНР» продукцию ООО «СНЭК ЭКСПОРТ», а именно семечки, фисташки, чипсы торговых марок «SEMKI», «Мачо», «Казацкое развлечение», «Казацкая слава» и т.п., распространяли в магазинах и торговых сетях, принадлежащих представителям террористических организаций. В свою очередь уплаченные так называемые «налоги» от реализации шли на обеспечение деятельности боевиков.

Суд первой инстанции по ходатайству следователя СБУ в Сумской области избрал для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей до 13 декабря этого года. Не соглашаясь с таким решением местного суда, защита подала апелляционную жалобу, в которой просил Апелляционный суд Сумской области отменить постановление следственного судьи и вынести новое, которым отказать следователю СБУ в удовлетворении ходатайства о заключении под стражу подозреваемого.

Коллегия судей уголовной палаты апелляционного суда, рассмотрев материалы дела, оставила решение суда первой инстанции без изменений, а апелляционную жалобу без удовлетворения, поскольку подозреваемый проживает на неподконтрольной Украины территории, а следовательно может скрываться от органов досудебного расследования и суда. Кроме того, может незаконно влиять на свидетелей, уничтожить или исказить доказательства, препятствовать ведению следствия.