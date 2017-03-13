На Сумщине осмотрели дороги (фото)

С 18 апреля по 3 мая на Сумщине проводится весенний комиссионный осмотр автомобильных дорог, улиц и железнодорожных переездов. При осмотре проверяется состояние покрытия проезжей части. Особое внимание при осмотре уделяется обустройству железнодорожных переездов, через которые осуществляется автобусное движение, аварийно-опасных участков и мест концентрации ДТП, а также соответствие установленных знаков маршрутного ориентирования схемам организации дорожного движения и демонтаж дорожных знаков, которые вводят необоснованные ограничения для участников дорожного движения, — сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.