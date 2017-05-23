На Сумщине осквернили могилы воинов (фото)

Памятники на могилах трех тростянецких героев АТО — Александра Кравченко, Сергея Воробьева, Николая Давыдова — снова облили краской 27 июня. Это происходит уже не впервые. Подобное преступление — осквернение могил Николая Давыдова и Сергея Воробьева уже было совершено в ночь на 20 августа 2016 г. В полиции данное событие квалифицировали как «Надругательство над могилой» и уже открыли уголовное производство.

Если кому-то известна какая-либо информация, которая поможет следствию, просьба сообщить в полицию по телефону 102, или по телефонам в Тростянце — 5-12-02; 050-307-97-92. Анонимность гарантируется, — сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области