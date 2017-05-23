Панорама / сумы / новости / события / комментарии
29.06 Четверг

На Сумщине осквернили могилы воинов (фото)

Сегодня, 10:31 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина
Панорама Панорама

Памятники на могилах трех тростянецких героев АТО — Александра Кравченко, Сергея Воробьева, Николая Давыдова — снова облили краской 27 июня. Это происходит уже не впервые. Подобное преступление — осквернение могил Николая Давыдова и Сергея Воробьева уже было совершено в ночь на 20 августа 2016 г. В полиции данное событие квалифицировали как «Надругательство над могилой» и уже открыли уголовное производство.
Если кому-то известна какая-либо информация, которая поможет следствию, просьба сообщить в полицию по телефону 102, или по телефонам в Тростянце — 5-12-02; 050-307-97-92. Анонимность гарантируется, — сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области

Напечатать Письмо автору Просмотров 81 Комментариев 0

читайте также
Сумские пограничники не пустили коров в Россию (фото) 2 фото
Сумские пограничники не пустили коров в Россию (фото)
23.05.2017, 07:19 Новость
Панорама Панорама 23.05.2017, 07:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 289 Комментариев 0
На Сумщине Неофитной не продлили домашний арест
На Сумщине Неофитной не продлили домашний арест
12.05.2017, 12:06 Новость
Панорама Панорама 12.05.2017, 12:06 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 263 Комментариев 0
Власть Сумщины: за державу обидно
Власть Сумщины: за державу обидно
24.04.2017, 08:20 Новость
Панорама Панорама 24.04.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 233 Комментариев 0
На Сумщине взяли под домашний арест экс-копа
На Сумщине взяли под домашний арест экс-копа
10.04.2017, 14:14 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 10.04.2017, 14:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 235 Комментариев 0
В Сумах ответят за самоуправство (фото) 4 фото
В Сумах ответят за самоуправство (фото)
07.04.2017, 11:20 Новость
Панорама Панорама 07.04.2017, 11:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 305 Комментариев 0
Страсти по флагу на Сумщине (фотофакт)
Страсти по флагу на Сумщине (фотофакт)
22.03.2017, 16:11 Новость
Панорама Панорама 22.03.2017, 16:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 471 Комментариев 0
Жителя Сумщины подозревают в терроризме
Жителя Сумщины подозревают в терроризме
06.03.2017, 16:17 Новость
Панорама Панорама 06.03.2017, 16:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 171 Комментариев 0
Не прошло и 3 года: прокуратура знает, кто похищал Демеху
Не прошло и 3 года: прокуратура знает, кто похищал Демеху
03.03.2017, 16:12 Новость
Панорама Панорама 03.03.2017, 16:12 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 257 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Рулонные шторы — новая классика оконного декора
23.06.2017, 13:06
admin adminych admin adminych 23.06.2017, 13:06 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 79 Комментариев 0
14 червня – Всесвітній день донора крові
15.06.2017, 19:20
admin adminych admin adminych 15.06.2017, 19:20 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 24 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 984 Комментариев 0
Опросы

Кому вы доверяете больше всего?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Avia.silpovoyage — удобный сервис для бронирования авиабилетов
27.06.2017, 14:03
admin adminych admin adminych 27.06.2017, 14:03 Категория: Рубрика: Спорт, туризм Регионы: Все Просмотров 11 Комментариев 0
Где найти лучшие туры на Кипр
26.06.2017, 19:48
admin adminych admin adminych 26.06.2017, 19:48 Категория: Рубрика: Спорт, туризм Регионы: Все Просмотров 28 Комментариев 0
Tissot — надежность, проверенная столетиями
21.06.2017, 13:52
admin adminych admin adminych 21.06.2017, 13:52 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0
«Мо-ко-ко Socks» — настоящее царство носков
15.06.2017, 16:56
admin adminych admin adminych 15.06.2017, 16:56 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 41 Комментариев 0
Особенности раций Моторола
14.06.2017, 20:24
admin adminych admin adminych 14.06.2017, 20:24 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 26 Комментариев 0
последние комментарии
Сергей Федоров к материалу
Откройте, полиция!
И такой БЕСПРЕДЕЛ власти, РОСТ цен, тарифов, ОБНИЩАНИЕ народа и РАЗВОРОВЫВАНИЕ народного Бюджета страны будет продолжаться пока БАРАНЫ, проголосовавшие за ...
24.06.2017, 00:19
Сергей Федоров к материалу
Продукты снова подорожали (инфографика)
Анна Янчук, вы наверное относитесь к тем САДОМАЗОХИСТАМ что проголосовали за нынешних МАРОДЁРОВ у власти раз занимаетесь самоуспокоением от роста ...
24.06.2017, 00:00
Анна Янчук к материалу
Продукты снова подорожали (инфографика)
Да, мясо сильно подорожало, даже курица. Насчёт капусты - то это вполне нормально, т.к. сейчас начался сезон молодой и она ...
23.06.2017, 10:03
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII