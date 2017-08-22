Управлением Государственной архитектурно-строительной инспекции в Сумской области обнаружено самовольное строительство АГНКС в Сумском районе.
По данным пресс-службы инспекции, во время внеплановой проверки реконструкции автомобильной газонаполнительной компрессорной станции в Сумском районе по ул. Садовая, 1 в поселке Сад установлен факт проведения строительных работ заказчиком, ООО «Даск Ойл», без разрешения на выполнение соответствующих работ по объектам значительного класса последствий.
По результатам контрольно-инспекционных мероприятий должностными лицами управления вынесено постановление о наложении штрафа за правонарушения в сфере градостроительной деятельности на заказчика строительства в размере 1,5 млн грн.
На Сумщине оштрафовали заказчика строительства АГНКС
Управлением Государственной архитектурно-строительной инспекции в Сумской области обнаружено самовольное строительство АГНКС в Сумском районе.
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