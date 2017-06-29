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На Сумщине оптимизировали пригородные маршруты

Сегодня, 19:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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На Сумщине оптимизировали пригородные маршруты

Для экономии эксплуатационных расходов и на основании анализа пассажиропотока с 3 августа изменяются маршруты ряда пригородных поездов. Об этом сообщили на станции «Харьков-Пассажирский».
Поезд №6267 Люботин – Смородино будет следовать до станции Сумы (прибытие в 13.38); Поезд №6268 Смородино — Люботин будет отправляться из Сум в 14.06.
Для экономии эксплуатационных расходов и устранения дублирования маршрутов поезд №6875/6878 Ахтырка – Боромля отменяется на участке Смородино-Боромля.
Поезд №6887 Лебединская — Сумы отменяется на участке Боромля-Сумы и будет ходить на маршруте Лебединская-Смородино. Поезд №6888 Лебединская — Смородино будет отменен, — сообщает «Status quo».

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