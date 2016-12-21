На Сумщине определили качество газа (фото)

Работниками предприятия вместе с журналистами посетили газораспределительную станцию и газораспределительный пункт, чтобы взять образцы природного газа на его пути к потребителю. После этого в лаборатории ОАО «Сумыгаз» провели химико-лабораторный анализ этих образцов.

Как пояснили организаторы поездки, причиной такой внеплановой проверки стали обращения потребителей о сомнительном качестве газа. В частности, в учреждения поступали жалобы по изменению цвета газа в конфорках и увеличение времени закипания воды на газовой плите. Однако, как отметил ведущий химик производственной лаборатории Сергей РУСАКОВ, проводить любые действия, связанные с изменением состава газа ОАО «Сумыгаз» не может.

«Когда газ поступает в распределительную трубу, с ним технически невозможно осуществлять любые манипуляции, так как система является герметичной и вмешательства в ее работу взрывоопасно. В составе же самого газа объемная доля кислорода по стандарту не должна превышать 1%. Поэтому «разбавления» природного газа кислородом (как ошибочно считают некоторые потребители), невозможно, ведь это тоже может привести к взрыву», — пояснил он.