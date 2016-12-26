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На Сумщине оплачивают не все услуги ЖКХ

Сегодня, 13:16 Категория: Новость Рубрики: ЖКХ, Область Регион: Сумщина
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На Сумщине оплачивают не все услуги ЖКХ

В течение января–ноября 2016 г. населением области уплачено за жилье и коммунальные услуги, включая погашение долгов предыдущих периодов, 898,6 млн грн, или 38,4% к сумме начисленных платежей
На конец ноября 2016 года население области больше всего задолжало за централизованное отопление и горячее водоснабжение – 97,5 млн.грн. Задолженность по содержание домов и сооружений и придомовых территорий составила 48,1 млн.грн, за вывоз бытовых отходов – 8 млн грн, за централизованное водоснабжение и водоотведение – 6,2 млн грн. В то же время, за счет превышения начисленных бюджетных средств (назначены субсидии) организациям, оказывающим домохозяйствам услуги газоснабжения, над стоимостью фактически потребленных услуг, задолженность населения по оплате этого вида услуг на конец ноября 2016 г отсутствует.
Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт•ч), на одного владельца лицевого счета в ноябре 2016 г. по сравнению с соответствующим периодом 2015г. увеличились на 91,1% и составили 1426,9 грн., — информирует Главное управления статистики в Сумской области.

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