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На Сумщине в октябре откроют элеватор (фото)

Сегодня, 15:16 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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На строящемся элеваторе агрофирмы «Виктория» (LNZ group) в г. Белополье Сумской области идет активный монтаж оборудования. Кроме того, проводится обучение персонала будущего зернохранилища.
Об этом в комментарии Elevatorist.com сообщил представитель компании.
Пусконаладочные работы на зернокомплексе начнут через 2,5 недели. Тогда же элеватор пройдет испытание зерном.
Открытие зернохранилища запланировано на средину октября.
Напомним, реализация крупнейшего за последние годы инвестиционного проекта в области АПК на Сумщине началась прошлой зимой.

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