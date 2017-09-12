На Сумщине около детсада строят тротуар и парковку (фото)

Масштабные строительные работы развернулись по улице Л. Татаренко в Тростянце, у детсада «Калинка». Сейчас продолжается строительство низовой подпорной стены, которая будет препятствовать оползню, после чего начнется строительство тротуара и автостоянки. Поэтому совсем скоро родители будут водить своих детей в садик по новому тротуару. Владельцы автомобилей смогут воспользоваться бесплатной парковкой, — сообщает Тростянецкий горсовет.