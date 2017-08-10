Продолжаются работы по текущему среднему ремонту автодороги местного значения С 190605 Угроеды-Турья-Марьино. Финансирование ремонта 8 км автодороги происходит за счет реализации «таможенного эксперимента», проводимой в соответствии с Постановлением КМУ от 16.09.2015 № 726 и состоит в направлении 50% суммы перевыполнения объема ежемесячных поступлений в спецфонд областного бюджета. Так дорога выглядела до начала работ.
Сейчас идет устройство выравнивающего слоя, — сообщила специалист по связям с общественностью Службы автомобильных дорог в Сумской области Виктория ПИСАРЕНКО.
На Сумщине обустраивают инфраструктуру (фото)
Продолжаются работы по текущему среднему ремонту автодороги местного значения С 190605 Угроеды-Турья-Марьино. Финансирование ремонта 8 км автодороги происходит за счет реализации «таможенного эксперимента», проводимой в соответствии с Постановлением КМУ от 16.09.2015 № 726 и состоит в направлении 50% суммы перевыполнения объема ежемесячных поступлений в спецфонд областного бюджета. Так дорога выглядела до начала работ.
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