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На Сумщине обустраивают инфраструктуру (фото)

Сегодня, 16:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина
Панорама Панорама

Продолжаются работы по текущему среднему ремонту автодороги местного значения С 190605 Угроеды-Турья-Марьино. Финансирование ремонта 8 км автодороги происходит за счет реализации «таможенного эксперимента», проводимой в соответствии с Постановлением КМУ от 16.09.2015 № 726 и состоит в направлении 50% суммы перевыполнения объема ежемесячных поступлений в спецфонд областного бюджета. Так дорога выглядела до начала работ.
Сейчас идет устройство выравнивающего слоя, — сообщила специалист по связям с общественностью Службы автомобильных дорог в Сумской области Виктория ПИСАРЕНКО.

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