Панорама / сумы / новости / события / комментарии
01.06 Четверг

На Сумщине оборотень может сменить дом на нары

Сегодня, 15:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Панорама Панорама
На Сумщине оборотень может сменить дом на нары

На Сумщине бывшему заместителю начальника Шосткинского отдела полиции грозит до 10 лет лишения свободы за взяточничество. Прокуратурой Сумской области завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя начальника Шосткинского отдела полиции, который обвиняется в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.
Собрано достаточно доказательств того, что майор полиции обязал физическое лицо платить ему ежемесячно определенную сумму за беспрепятственное осуществление предпринимательской деятельности. В частности 21 марта предприниматель через посредника передал для полицейского 7000 грн.
По ходатайству прокуратуры уже уволенному с должности милиционеру избрана мера пресечения в виде частичного домашнего ареста. Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.
Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. – сообщает Пресс-служба прокуратуры Сумской области

Напечатать Письмо автору Просмотров 46 Комментариев 0

читайте также
На Сумщине повесился мужчина
На Сумщине повесился мужчина
05.05.2017, 09:22 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 05.05.2017, 09:22 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 185 Комментариев 0
На Сумщине не переводятся мошенники
На Сумщине не переводятся мошенники
04.05.2017, 17:15 Новость
Панорама Панорама 04.05.2017, 17:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 62 Комментариев 0
На Сумщине парень не захотел жить
На Сумщине парень не захотел жить
04.05.2017, 07:21 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 04.05.2017, 07:21 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 192 Комментариев 0
На Сумщине люди калечатся, наводя порядок
На Сумщине люди калечатся, наводя порядок
14.03.2017, 08:23 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 14.03.2017, 08:23 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 169 Комментариев 0
Редут на Сумщине: как это было
Редут на Сумщине: как это было
14.03.2017, 07:18 Новость
Панорама Панорама 14.03.2017, 07:18 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 233 Комментариев 5
На Сумщине задержали авто с гербицидами (фото) 2 фото
На Сумщине задержали авто с гербицидами (фото)
13.03.2017, 17:17 Новость
Панорама Панорама 13.03.2017, 17:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 71 Комментариев 0
На Сумщине вернули землю в госсобственность
На Сумщине вернули землю в госсобственность
13.03.2017, 16:15 Новость
Панорама Панорама 13.03.2017, 16:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 60 Комментариев 0
На Сумщине висельник оставил записку родителям
На Сумщине висельник оставил записку родителям
13.03.2017, 08:23 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 13.03.2017, 08:23 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 411 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Завод за год
24.05.2017, 10:29
admin adminych admin adminych 24.05.2017, 10:29 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 875 Комментариев 0
«НИКМАС»: престижная работа и карьерная перспектива
23.05.2017, 13:09
admin adminych admin adminych 23.05.2017, 13:09 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 109 Комментариев 0
Белорусский десант в Центре крови
23.05.2017, 12:07
admin adminych admin adminych 23.05.2017, 12:07 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 34 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 580 Комментариев 0
Опросы

Как вы оцениваете три года президентствования Петра Порошенко?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Купи джинсы в магазине goober — и будешь просто супер!
26.05.2017, 18:50
admin adminych admin adminych 26.05.2017, 18:50 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 33 Комментариев 0
Как купить недорогой смартфон?
15.05.2017, 17:51
admin adminych admin adminych 15.05.2017, 17:51 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 95 Комментариев 0
Выравнивание зубов: какие брекеты лучше
15.05.2017, 16:53
admin adminych admin adminych 15.05.2017, 16:53 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 90 Комментариев 0
Как выбрать автоматический выключатель по току короткого замыкания?
11.05.2017, 18:43
admin adminych admin adminych 11.05.2017, 18:43 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 82 Комментариев 1
Онлайн-кредит в МФО
27.04.2017, 16:40
admin adminych admin adminych 27.04.2017, 16:40 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 204 Комментариев 0
последние комментарии
Анна Янчук к материалу
На Сумщине многодетной семье подарили дом (фото)
В хозяйственных руках, да ещё и с детьми, этот дом быстро оживет. Понятно, что всё это делается ради пиара депутата ...
Сегодня, 19:27
Анна Янчук к материалу
Цены вверх (инфографика)
Да, молочка заметно подорожала - мне даже кажется, что больше чем на треть. А мясо и тем более остальные продукты ...
Сегодня, 19:23
Анна Янчук к материалу
Сумчанам, на заметку! Где лечение эффективнее
В Израиле сейчас такие технологии и специалисты, что это не их врачи на стажировку должны ездить, а к ним приезжать ...
Сегодня, 19:18
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII