На Сумщине бывшему заместителю начальника Шосткинского отдела полиции грозит до 10 лет лишения свободы за взяточничество. Прокуратурой Сумской области завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя начальника Шосткинского отдела полиции, который обвиняется в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.
Собрано достаточно доказательств того, что майор полиции обязал физическое лицо платить ему ежемесячно определенную сумму за беспрепятственное осуществление предпринимательской деятельности. В частности 21 марта предприниматель через посредника передал для полицейского 7000 грн.
По ходатайству прокуратуры уже уволенному с должности милиционеру избрана мера пресечения в виде частичного домашнего ареста. Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.
Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. – сообщает Пресс-служба прокуратуры Сумской области
На Сумщине оборотень может сменить дом на нары
На Сумщине бывшему заместителю начальника Шосткинского отдела полиции грозит до 10 лет лишения свободы за взяточничество. Прокуратурой Сумской области завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя начальника Шосткинского отдела полиции, который обвиняется в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.