Вчера в Токарях установили новую остановку. Теперь жители села Токари смогут в более комфортных условиях ожидать прибытия автотранспорта. По предложению исполкома, коммунальному предприятию «Комбинат благоустройства» были выделены средства в размере 12 тыс. грн. на приобретение и установку остановки. Следующей будет установка остановки в селе Кудановка,- сообщает сайт Лебедина.
На Сумщине обновили остановку
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