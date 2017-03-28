На Сумщине обновили остановку

Вчера в Токарях установили новую остановку. Теперь жители села Токари смогут в более комфортных условиях ожидать прибытия автотранспорта. По предложению исполкома, коммунальному предприятию «Комбинат благоустройства» были выделены средства в размере 12 тыс. грн. на приобретение и установку остановки. Следующей будет установка остановки в селе Кудановка,- сообщает сайт Лебедина.