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04.03 Суббота

На Сумщине обнаружили боеприпас

Сегодня, 09:59 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова

3 марта на лугу в 400 м от с. Белка Тростянецкого района обнаружена 82 мм минометная мина времен Второй мировой войны. Как сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области, была выставлена охрана. Приехали сотрудники взрыво-технической службы и уничтожили боеприпас.
В этот же день пиротехнической группой Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны) проведены работы по изъятию и обезвреживанию в специальном отведенном месте минометной мины калибра 51 мм времен Второй мировой войны. Данный взрывоопасный предмет накануне был обнаружен возле с. Нижняя Сыворотка Сумского района в лесу. Подозрительная находка находилась на расстоянии 500 м от жилых домов. Спасатели предупреждают: работы по изъятию и обезвреживанию боеприпасов времен прошлых войн могут проводить только пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Действия же граждан при обнаружении таких взрывоопасных предметов должны быть взвешенными. Надо помнить, что боеприпасов нельзя даже прикасаться, необходимо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти или непосредственно в Службу спасения «101», — сообщает Сектор связей со средствами массовой информации и работы с общественностью
Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

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