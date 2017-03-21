На Сумщине обнаружены останки пятерых бойцов

Погибли под артобстрелом. Местный житель нашел косточки одного бойца и сложил их в каску. Поисковики обнаружили останки еще четверых бойцов и осколки от снарядов

В селе Чернево снова обнаружены останки красноармейцев, которые погибли в 1941 году, — сообщает «Неделя».

В прошлом году как раз накануне 9 мая под селом Семеновка были обнаружены останки трех бойцов и легко установлены имена двух из них. «Прямо мистика какая-то, наверное, земля захотела отдать косточки солдатиков прямо перед Днем Победы», – думали мы, поисковики, называя случай уникальным. Но в этом году все повторилось! Только вот находка была не результатом целенаправленного поиска, а случайностью.

В сентябре 1941 года неподалеку от Глухова проходила линия фронта, и тысячи бойцов Красной Армии, предприняв контрнаступление, отвоевали у противника часть территории. О боях в районе сел Чернево, Перемога, Семеновка, Калюжное неоднократно подробно писали в прессе, были изданы книги. Не обделили своим вниманием эту местность и поисковики глуховского «Обелиска». Казалось бы, нет там клочка земли, который бы нам не пришлось прощупать и пройти с металлоискателями в поиске боевых позиций и неизвестных захоронений. Результат – тысячи обнаруженных останков воинов, десятки установленных фамилий и адресов.

В конце апреля этого года мне позвонил сельский голова Чернево и сообщил, что местный житель, копая металлолом, наткнулся на человеческие останки. Рядом была найдена ржавая каска. Буквально через несколько минут мне позвонил и начальник местной службы по чрезвычайным ситуациям. Оказывается, там была найдена еще и боевая граната. У нас с ними договоренность: если мы в ходе поисковых работ обнаруживаем взрывоопасные предметы – звоним в МЧС, а они, если во время вызова на разминирование видят, что есть останки, – сообщают нам.

Мы приехали на место уже после обследования территории саперами. Возле небольшой ямки лежала изуродованная взрывом каска, в которую были сложены раздробленные косточки. Досталось, видно, солдатику…

Но в яме был не один боец: при скрупулезном исследовании были обнаружены останки пяти красноармейцев. У четырех оказались карболитовые капсулы, в которых обычно находились записки с личными данными. К сожалению, ни одна из записок не сохранилась.

Бойцы погибли, скорее всего, в результате артобстрела, поскольку у многих были разбиты черепа и раздроблены кости. Среди останков найдены и осколки немецких снарядов.

С большой долей вероятности можно сказать, что пятеро бойцов находились на первой линии обороны на высотке, которую занимали подразделения 395-го стрелкового полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии под командованием майора А.Х. Бабаджаняна, и погибли во время боя 23 сентября 1941 года.

… Не один десяток лет занимаемся поиском погибших и пропавших без вести в разных конфликтах и войнах, которые безжалостно кромсали и продолжают рвать на куски нашу многострадальную землю. Сколько же еще лежит в земле солдатиков, брошенных бездарными командирами на пулеметы, оставленными в окружении, преданных своими же? Иногда их просто некому было хоронить…

Юрий Коваленко, командир поискового отряда «Обелиск»