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На Сумщине объезд из-за ремонта

Вчера, 17:48 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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C 3 августа до конца выполнения работ по текущему среднему ремонту автомобильной дороги общего пользования государственного значения Т — 19-07 Шостка — Кролевец, на участке Шостка — Кролевец, Служба автомобильных дорог в Сумской области вводит ограничения движения для грузовых транспортных средств с общей массой более 3,5 т.
Данное ограничение согласовано с УПД ГУНП Украины в Сумской области. Объезд будет осуществляться по а/д/М- 02/Кипти — Глухов — Бачевск и /Р–65/КПП Николаевка-Семеновка-Н.Сиверський-Глухов-КПП «Катериновка», схемы объезда грузового транспорта согласованы и будут установлены, — сообщает пресс-служба САД.

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