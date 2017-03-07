На Сумщине новый военный комиссар

На должность военного комиссара Сумского областного военного комиссариата приказом Министра обороны генерала армии Украины Степана Полторака 1 июня назначен полковник Тарас ДАВИДЕНКО.

Новоназначенный областной комиссар заверил, что опыт работы поможет ему оперативно и эффективно выполнять поставленные задачи,- сообщает пресс-служба Сумской ОГА.