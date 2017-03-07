Панорама / сумы / новости / события / комментарии
07.06 Среда

На Сумщине новый военный комиссар

Сегодня, 10:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
Панорама Панорама
На Сумщине новый военный комиссар

На должность военного комиссара Сумского областного военного комиссариата приказом Министра обороны генерала армии Украины Степана Полторака 1 июня назначен полковник Тарас ДАВИДЕНКО.
Новоназначенный областной комиссар заверил, что опыт работы поможет ему оперативно и эффективно выполнять поставленные задачи,- сообщает пресс-служба Сумской ОГА.

Напечатать Письмо автору Просмотров 37 Комментариев 0

читайте также
Нардеп Олег Медуниця про Євромайдан
Нардеп Олег Медуниця про Євромайдан
07.03.2017, 14:25 Новость
Панорама Панорама 07.03.2017, 14:25 Категория: Новость Рубрики: Мнение, Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 290 Комментариев 0
Жителя Сумщины подозревают в терроризме
Жителя Сумщины подозревают в терроризме
06.03.2017, 16:17 Новость
Панорама Панорама 06.03.2017, 16:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 170 Комментариев 0
Не прошло и 3 года: прокуратура знает, кто похищал Демеху
Не прошло и 3 года: прокуратура знает, кто похищал Демеху
03.03.2017, 16:12 Новость
Панорама Панорама 03.03.2017, 16:12 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 254 Комментариев 0
Топ-50 важных дел и людей Сумщины (фоторепортаж) 17 фото
Топ-50 важных дел и людей Сумщины (фоторепортаж)
02.03.2017, 13:15 Новость
Наталия Гончарук Наталия Гончарук 02.03.2017, 13:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 491 Комментариев 0
Микола Нога: «Шостка готова до впровадження електронної медичної платформи»
Микола Нога: «Шостка готова до впровадження електронної медичної платформи»
01.03.2017, 14:20 Новость
Панорама Панорама 01.03.2017, 14:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 143 Комментариев 0
Сумчане подписали контракт с «Укргаздобыча»
Сумчане подписали контракт с «Укргаздобыча»
01.03.2017, 08:20 Новость
Панорама Панорама 01.03.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 232 Комментариев 0
На Сумщине ищут того, кто наведет порядок в ЖКХ
На Сумщине ищут того, кто наведет порядок в ЖКХ
28.02.2017, 09:20 Новость
Панорама Панорама 28.02.2017, 09:20 Категория: Новость Рубрики: ЖКХ, Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 151 Комментариев 0
Николай Шаповал: «У нас ежегодно рассматривается 10 тысяч дел!»
Николай Шаповал: «У нас ежегодно рассматривается 10 тысяч дел!»
27.02.2017, 13:13 Новость
Панорама Панорама 27.02.2017, 13:13 Категория: Новость Рубрики: Мнение, Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 240 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Завод за год
24.05.2017, 10:29
admin adminych admin adminych 24.05.2017, 10:29 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 957 Комментариев 0
«НИКМАС»: престижная работа и карьерная перспектива
23.05.2017, 13:09
admin adminych admin adminych 23.05.2017, 13:09 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 158 Комментариев 0
Белорусский десант в Центре крови
23.05.2017, 12:07
admin adminych admin adminych 23.05.2017, 12:07 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 42 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 664 Комментариев 0
Опросы

Как вы оцениваете три года президентствования Петра Порошенко?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Купи джинсы в магазине goober — и будешь просто супер!
26.05.2017, 18:50
admin adminych admin adminych 26.05.2017, 18:50 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 63 Комментариев 0
Как купить недорогой смартфон?
15.05.2017, 17:51
admin adminych admin adminych 15.05.2017, 17:51 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 105 Комментариев 0
Выравнивание зубов: какие брекеты лучше
15.05.2017, 16:53
admin adminych admin adminych 15.05.2017, 16:53 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 115 Комментариев 0
Как выбрать автоматический выключатель по току короткого замыкания?
11.05.2017, 18:43
admin adminych admin adminych 11.05.2017, 18:43 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 86 Комментариев 1
Онлайн-кредит в МФО
27.04.2017, 16:40
admin adminych admin adminych 27.04.2017, 16:40 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 228 Комментариев 1
последние комментарии
Vasily Tychoblin к материалу
В Сумах говорят, а в Шостке делают
Браво, Миколо Петровичу!
Сегодня, 09:52
Сергей Федоров к материалу
Нововведения в начислении трудового стажа (инфографика)
Садомазохисты, проголосовавшие в 2014г. за потрошенко-яйценюковскую БАНДУ у власти, продолжаете "РАДОВАТЬСЯ" новым "улучшениям", которые вам преподносят эти МАРОДЁРЫ у власти ...
Вчера, 22:24
Dmitriy0409 к материалу
Повышены тарифы на воду и стоки в Сумах
доставка воды сумы
Вчера, 03:56
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII