1 марта в Конотопскую больницу с переломом костей носа со смещением госпитализирован 22-летний местный житель, который получил травмы при падении дома, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 1 марта на территории Сумской области зафиксированы 12 несчастных случаев, в которых погибли 7 человек (в прошлом году на эту же дату – 23 с 7 погибшими).
На Сумщине: ничто не предвещало беды
Сегодня, 07:27 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
1 марта в Конотопскую больницу с переломом костей носа со смещением госпитализирован 22-летний местный житель, который получил травмы при падении дома, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
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