На Сумщине ни дня без суицида

Какой-то ужас! Что ни день, то новые сообщения о тех, кто не захотел жить и не придумал ничего иного, как залезь в петлю. 25 января так сделал 27-летний житель Недригайлова,. 24 января – 53-летний житель Краснопольского района, который при жизни неоднократно высказывал намерения покончить жизнь самоубийством. 23 января 70-летний мужчина повесился в Сумах, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 25 января на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 17 человек (в прошлом году на эту же дату – 17).