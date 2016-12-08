Какой-то ужас! Что ни день, то новые сообщения о тех, кто не захотел жить и не придумал ничего иного, как залезь в петлю. 25 января так сделал 27-летний житель Недригайлова,. 24 января – 53-летний житель Краснопольского района, который при жизни неоднократно высказывал намерения покончить жизнь самоубийством. 23 января 70-летний мужчина повесился в Сумах, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 25 января на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 17 человек (в прошлом году на эту же дату – 17).
На Сумщине ни дня без суицида
Сегодня, 09:35 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Какой-то ужас! Что ни день, то новые сообщения о тех, кто не захотел жить и не придумал ничего иного, как залезь в петлю. 25 января так сделал 27-летний житель Недригайлова,. 24 января – 53-летний житель Краснопольского района, который при жизни неоднократно высказывал намерения покончить жизнь самоубийством. 23 января 70-летний мужчина повесился в Сумах, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
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