На Сумщине неопытный водитель отметился в ДТП (фото)

На одной из центральных улиц Шостки 19-летний водитель, недавно получивший водительское удостоверение, совершил наезд на 16-летнюю девушку-пешехода, пересекавшую проезжую часть вне пешеходного перехода.

Вызванная «скорая» доставила несовершеннолетнюю в Шосткинскую центральную районную больницу с травмой головы и многочисленными ушибами тела. По предварительным данным водитель легковушки был трезв.

По данному факту проводится соответствующая проверка обстоятельств и причин ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», — сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области