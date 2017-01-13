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26.01 Четверг

На Сумщине неопытный водитель отметился в ДТП (фото)

Сегодня, 11:22 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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На одной из центральных улиц Шостки 19-летний водитель, недавно получивший водительское удостоверение, совершил наезд на 16-летнюю девушку-пешехода, пересекавшую проезжую часть вне пешеходного перехода.
Вызванная «скорая» доставила несовершеннолетнюю в Шосткинскую центральную районную больницу с травмой головы и многочисленными ушибами тела. По предварительным данным водитель легковушки был трезв.
По данному факту проводится соответствующая проверка обстоятельств и причин ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», — сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области

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