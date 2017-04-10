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На Сумщине Неофитной не продлили домашний арест

Сегодня, 12:06 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина
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На Сумщине Неофитной не продлили домашний арест

12 мая следственным судьей оставлено без удовлетворения ходатайство прокурора о продлении на полтора месяца срока действия меры пресечения в виде домашнего ареста бывшему руководителю психиатрической больницы, экс-депутату Сумского областного совета Лилии Неофитной.
Как сообщает пресс-служба Заречного районного суда г. Сумы, постановлением апелляционного суда Сумской области от 9 марта женщине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с возложением обязанностей. Срок действия этого постановления истек 28 апреля. Правовые основания для удовлетворения ходатайства прокурора отсутствуют, поскольку истек срок действия предыдущего постановления суда.
Лилия неофитная подозревается в совершении уголовных преступлений по ч. 1 ст. 127 (истязание, то есть умышленное причинение физического или морального страдания путем мучения с целью дискриминации) и ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности, повлекшее смерть) УК Украины.
Напомним, с ноября 2016 по январь 2017 в отделениях специализированной психиатрической больницы температура воздуха была низкой (от 10 до 18 градусов, при норме — 20 градусов по шкале Цельсия). Вследствие неудовлетворительных условий, в частности низкой температуры, пять человек погибли. Установлено, что причиной их смерти стала гнойная пневмония.

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