На Сумщине не выжил водитель перевернувшейся легковушки

1 сентября в нейрохирургическом отделении Сумской областной больницы скончался 33-летний житель С.Буды, попавший в ДТП 24 августа.

Как сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области, 24 августа в 13:30 на ул. Европейской в С.-Буде около железнодорожного переезда 33-летний местный житель за рулем автомобиля УАЗ 3452 не справился с управлением. Машина перевернулась. Водитель был доставлен в местную больницу в состоянии алкогольного опьянения с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибленными ранами головы и шейного отдела позвоночника. Автомобиль доставили на штрафплощадку.