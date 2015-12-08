На Сумщине не удалась попытка разукомплектовать ж/д вагоны

Тростянецкие правоохранители задержали местного жителя за кражу деталей железнодорожных вагонов.

Работники Тростянецкого отделения полиции во время патрулирования улиц районного центра заметили на территории вагонно-грузового парка станции Смородино подозрительного молодого человека, который нес в руках металлические детали. Услышав требование правоохранителей остановиться, он выбросил детали и бросился наутек.

Неподалеку места происшествия работала бригада железнодорожников. Именно они и помогли полисменам задержать гражданина. «Бегуном» оказался 25-летний местный житель. Молодой человек нигде не работает и находится на профилактическом учете в Тростянецком отделении полиции.

Как выяснилось впоследствии, парень украл и нос в ближайший пункт приема металлолома детали железнодорожных вагонов — распорочный вал, короткую тягу к авторегулятору, короткую тягу рычагов и несколько передач.

По заключению специалистов, без этих деталей вагоны технически неисправны, к тому же, представляют определенную опасность при их перемещении.

В отношении подозреваемого открытое уголовное производство по признакам ч.1 ст. 185 УК Украины «Кража». Парень проверяется на причастность к другим аналогичным преступлениям. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, сообщает Сектор коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Сумской области.