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На Сумщине не удалась попытка разукомплектовать ж/д вагоны

08.12.2015, 12:05 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Панорама Панорама
На Сумщине не удалась попытка разукомплектовать ж/д вагоны

Тростянецкие правоохранители задержали местного жителя за кражу деталей железнодорожных вагонов.
Работники Тростянецкого отделения полиции во время патрулирования улиц районного центра заметили на территории вагонно-грузового парка станции Смородино подозрительного молодого человека, который нес в руках металлические детали. Услышав требование правоохранителей остановиться, он выбросил детали и бросился наутек.
Неподалеку места происшествия работала бригада железнодорожников. Именно они и помогли полисменам задержать гражданина. «Бегуном» оказался 25-летний местный житель. Молодой человек нигде не работает и находится на профилактическом учете в Тростянецком отделении полиции.
Как выяснилось впоследствии, парень украл и нос в ближайший пункт приема металлолома детали железнодорожных вагонов — распорочный вал, короткую тягу к авторегулятору, короткую тягу рычагов и несколько передач.
По заключению специалистов, без этих деталей вагоны технически неисправны, к тому же, представляют определенную опасность при их перемещении.
В отношении подозреваемого открытое уголовное производство по признакам ч.1 ст. 185 УК Украины «Кража». Парень проверяется на причастность к другим аналогичным преступлениям. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, сообщает Сектор коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Сумской области.

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Комментировать (2)

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  • Ирина Попова
    Ирина Попова | 08.12.2015, 14:02

    Качество и безопасность железнодорожных перевозок доказана транспортными компаниями давно. Именно поэтому железнодорожные перевозки выходят на первое место в рейтинге самых лучших способов доставки любых товаров. Лидером среди подобных логистических компаний является http://www.logistictechnologies.net/zheleznodorozhnye-zd-perevozki-gruzov/

  • barnaba
    barnaba | Сегодня, 14:10

    Пользовались услугами компании Лоджистик Технолоджис — все на высоте. Если ищете железнодорожные перевозки грузов, то Вам к ним — http://www.logistictechnologies.net/uslugi/zheleznodorozhnye-perevozki-gruzov/

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