На Сумщине не спешат платить за коммуналку

За январь населению области начислено к уплате 227,8 млн грн за потребленные жилищно-коммунальные услуги (далее — ЖКУ) и 58,8 млн грн за электроэнергию, с которых уплачены соответственно 148,3 млн грн и 46,7 млн грн. Уровень оплаты населением за жилищно-коммунальные услуги в январе текущего года составил 65,1%, за электроэнергию — 79,5%. Средние начисления за ЖКУ и электроэнергию на одного владельца лицевого счета в январе текущего года составили 929,3 грн.

Самый высокий уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги наблюдался

в Недригайловском, Липоводолинском и Шосткинском районах, самый низкий — в Тростянецком, Великописаревском районах и г. Лебедин.

В то же время, общий объем задолженности населения за потребленные услуги увеличился на 79,6 млн грн и на конец января составил 184,9 млн грн., — сообщает Главное управление статистики в Сумской области.