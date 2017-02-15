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На Сумщине не спешат платить за коммуналку

Сегодня, 14:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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На Сумщине не спешат платить за коммуналку

За январь населению области начислено к уплате 227,8 млн грн за потребленные жилищно-коммунальные услуги (далее — ЖКУ) и 58,8 млн грн за электроэнергию, с которых уплачены соответственно 148,3 млн грн и 46,7 млн грн. Уровень оплаты населением за жилищно-коммунальные услуги в январе текущего года составил 65,1%, за электроэнергию — 79,5%. Средние начисления за ЖКУ и электроэнергию на одного владельца лицевого счета в январе текущего года составили 929,3 грн.
Самый высокий уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги наблюдался
в Недригайловском, Липоводолинском и Шосткинском районах, самый низкий — в Тростянецком, Великописаревском районах и г. Лебедин.
В то же время, общий объем задолженности населения за потребленные услуги увеличился на 79,6 млн грн и на конец января составил 184,9 млн грн., — сообщает Главное управление статистики в Сумской области.

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