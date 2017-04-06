На Сумщине не спешат платить за коммуналку (инфографика)

Как украинцы оплачивали коммуналку с начала года. По данным Укрстата, с начала 2017 года за услуги жилищно-коммунального хозяйства в Украине заплатили 35,2 миллиарда гривен или почти 90% от общей суммы выставленных счетов: «Слово и Дело» разобралось, в каких областях страны исправно платят по счетам за коммуналку.

Самые дисциплинированные жильцы обитают в Житомирской области – здесь с начала года не только полностью расплатились по счетам, но и погасили 22% задолженности за предыдущий период. Кроме того, с оплатой коммуналки полностью справились еще в шести областях и столице – в Киеве, Хмельницкой, Винницкой, Черниговской, Черкасской, Тернопольской и Кировоградской областях оплачено более ста процентов.

Павел РозенкоВице-премьер-министр Украины

Несмотря на соседство с линией фронта, исправно платили за коммуналку в Донецкой области – здесь оплачены 96,7% счетов на сумму в 1,7 миллиарда гривен.

В то же время в соседней прифронтовой Луганской области за это время оплатили только 62,6% платежек на сумму 420 миллионов гривен.

Однако в Сумской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях дела обстоят еще хуже – здесь с начала года погасили только чуть больше половины платежей.

В целом в большей части регионов люди справляются с оплатой за жилищно-коммунальные услуги – области демонстрируют показатели на уровне от 80% оплаты и выше, иногда не дотягивая до стопроцентной нескольких долей процента.

По объему собранных средств за услуги ЖКХ на первом месте с большим отрывом идет Киев – здесь заплатили 5,4 миллиарда гривен. На втором и третьем местах по объемам оплаты находятся Днепропетровская и Харьковская области – 3,8 и 2,9 миллиарда гривен соответственно.

При этом Днепропетровская область одновременно является лидером по объему назначенных субсидий – их общая сумма с начала года составила 180 миллионов гривен. В пятерку самых субсидируемых по ЖКХ областей попали также Полтавская, Харьковская, Львовская и Ивано-Франковская, где государство погасило суммы около 130-140 миллионов гривен.

Самыми слабо субсидируемыми за прошедший с начала года срок были Николаевская, Херсонская и Луганская области, где государство выделило на оплату услуг ЖКХ от 40 до 60 миллионов гривен.