Панорама / сумы / новости / события / комментарии
23.06 Пятница

На Сумщине не спешат платить за коммуналку (инфографика)

Сегодня, 13:25 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
Панорама Панорама
На Сумщине не спешат платить за коммуналку (инфографика)

Как украинцы оплачивали коммуналку с начала года. По данным Укрстата, с начала 2017 года за услуги жилищно-коммунального хозяйства в Украине заплатили 35,2 миллиарда гривен или почти 90% от общей суммы выставленных счетов: «Слово и Дело» разобралось, в каких областях страны исправно платят по счетам за коммуналку.

Самые дисциплинированные жильцы обитают в Житомирской области – здесь с начала года не только полностью расплатились по счетам, но и погасили 22% задолженности за предыдущий период. Кроме того, с оплатой коммуналки полностью справились еще в шести областях и столице – в Киеве, Хмельницкой, Винницкой, Черниговской, Черкасской, Тернопольской и Кировоградской областях оплачено более ста процентов.
Павел РозенкоВице-премьер-министр Украины
Несмотря на соседство с линией фронта, исправно платили за коммуналку в Донецкой области – здесь оплачены 96,7% счетов на сумму в 1,7 миллиарда гривен.
В то же время в соседней прифронтовой Луганской области за это время оплатили только 62,6% платежек на сумму 420 миллионов гривен.
Однако в Сумской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях дела обстоят еще хуже – здесь с начала года погасили только чуть больше половины платежей.
В целом в большей части регионов люди справляются с оплатой за жилищно-коммунальные услуги – области демонстрируют показатели на уровне от 80% оплаты и выше, иногда не дотягивая до стопроцентной нескольких долей процента.
По объему собранных средств за услуги ЖКХ на первом месте с большим отрывом идет Киев – здесь заплатили 5,4 миллиарда гривен. На втором и третьем местах по объемам оплаты находятся Днепропетровская и Харьковская области – 3,8 и 2,9 миллиарда гривен соответственно.
При этом Днепропетровская область одновременно является лидером по объему назначенных субсидий – их общая сумма с начала года составила 180 миллионов гривен. В пятерку самых субсидируемых по ЖКХ областей попали также Полтавская, Харьковская, Львовская и Ивано-Франковская, где государство погасило суммы около 130-140 миллионов гривен.
Самыми слабо субсидируемыми за прошедший с начала года срок были Николаевская, Херсонская и Луганская области, где государство выделило на оплату услуг ЖКХ от 40 до 60 миллионов гривен.

Напечатать Письмо автору Просмотров 10 Комментариев 0

читайте также
(Не)последняя жертва
(Не)последняя жертва
06.04.2017, 07:25 Новость
Панорама Панорама 06.04.2017, 07:25 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 270 Комментариев 0
Газовое ноу-хау в Украине пока отложили
Газовое ноу-хау в Украине пока отложили
05.04.2017, 17:29 Новость
Панорама Панорама 05.04.2017, 17:29 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 96 Комментариев 0
Финны в Сумах 4 фото
Финны в Сумах
04.04.2017, 14:29 Новость
Панорама Панорама 04.04.2017, 14:29 Категория: Новость Рубрики: Мир, Политика Регионы: Мир, Украина Просмотров 168 Комментариев 0
Безвиз, лекарства и зарплаты по-новому
Безвиз, лекарства и зарплаты по-новому
04.04.2017, 12:25 Новость
Панорама Панорама 04.04.2017, 12:25 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 331 Комментариев 0
Блокада ОРДЛО подтолкнула Москву к интеграции Донбасса с Россией
Блокада ОРДЛО подтолкнула Москву к интеграции Донбасса с Россией
04.04.2017, 07:26 Новость
Панорама Панорама 04.04.2017, 07:26 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 696 Комментариев 0
Президент Турции рассорился со странами Евросоюза
Президент Турции рассорился со странами Евросоюза
03.04.2017, 16:29 Новость
Панорама Панорама 03.04.2017, 16:29 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 81 Комментариев 0
Счастливые и несчастливые страны мира (инфографика)
Счастливые и несчастливые страны мира (инфографика)
27.03.2017, 15:12 Новость
Панорама Панорама 27.03.2017, 15:12 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 129 Комментариев 0
Во сколько Украине обойдется закрытие «Сбербанка»
Во сколько Украине обойдется закрытие «Сбербанка»
27.03.2017, 12:15 Новость
Панорама Панорама 27.03.2017, 12:15 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 248 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Рулонные шторы — новая классика оконного декора
Сегодня, 13:06
admin adminych admin adminych Сегодня, 13:06 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 28 Комментариев 0
14 червня – Всесвітній день донора крові
15.06.2017, 19:20
admin adminych admin adminych 15.06.2017, 19:20 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 23 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 928 Комментариев 0
Опросы

Как вы считаете, нужно ли разрешить свободное ношение оружия?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Tissot — надежность, проверенная столетиями
21.06.2017, 13:52
admin adminych admin adminych 21.06.2017, 13:52 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 14 Комментариев 0
«Мо-ко-ко Socks» — настоящее царство носков
15.06.2017, 16:56
admin adminych admin adminych 15.06.2017, 16:56 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 37 Комментариев 0
Особенности раций Моторола
14.06.2017, 20:24
admin adminych admin adminych 14.06.2017, 20:24 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 22 Комментариев 0
Три важных аксессуара для классического образа мужчины
08.06.2017, 12:36
admin adminych admin adminych 08.06.2017, 12:36 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 73 Комментариев 1
Blagovist.ua: актуальная информация об аренде квартир в Киеве
07.06.2017, 20:44
admin adminych admin adminych 07.06.2017, 20:44 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все Просмотров 63 Комментариев 0
последние комментарии
Анна Янчук к материалу
Продукты снова подорожали (инфографика)
Да, мясо сильно подорожало, даже курица. Насчёт капусты - то это вполне нормально, т.к. сейчас начался сезон молодой и она ...
Сегодня, 10:03
Анна Янчук к материалу
На Сумщине стрелялись и вешались
Ваши заголовки - это нечто. Пир во время чумы.
Сегодня, 09:50
Анна Янчук к материалу
Три важных аксессуара для классического образа мужчины
Сюда же можно добавить наличие хорошей обуви и сумки. Ну, ладно, обувь это не аксессуар и с ней отдельная история, ...
Сегодня, 09:46
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII