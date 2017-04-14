На Сумщине не разъехались с последствиями

11 июня в 19:11 в Конотопе 20-летний местный житель за рулем автомобиля ВАЗ 2115 не предоставил преимущество движения мотоциклисту, из-за чего мотоцикл перевернулся. В результате ДТП в Конотопскую ЦРБ попал в 23-летний местный житель. Врачи диагностировали у него перелом лицевой кости черепа, ушибленную рану подбородка, перелом шейного отдела позвоночника, ушиб грудной клетки, закрытый перелом предплечья со смещением, травматический шок. Мотоцикл доставлен на штрафплощадку, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 11 июня с начала года на территории Сумской области произошло 137 ДТП, в которых 26 человек погибли и 184 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 225 ДТП, в которых 30 человек погибли и 284 пострадали).