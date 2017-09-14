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06.10 Пятница

На Сумщине не прекращаются ремонты дорог (фото)

Сегодня, 14:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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В Тростянце начат текущий ремонт дороги по ул. Ломоносова. На эти цели в городском бюджете предусмотрено 190 тыс. грн. Со вчерашнего дня идут подготовительные работы к укладке асфальта — выравнивание и грейдирования дороги. Если позволит погода, с понедельника строители приступят к укладке асфальтового покрытия (от пятиэтажки в перекрестку улиц Ломоносова и Заводской).

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