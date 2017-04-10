На Сумщине не прекращаются работы по благоустройству (фото)

Сухая и теплая погода благоприятна для проведения ремонтно-строительных работ. В центре Тростянца по ул. Мира строители работают над возведением новой пешеходной дорожки из тротуарной плитки за счет городского бюджета (стоимость работ — 350 тыс. грн.). Работа осложнилась тем, что строителям пришлось снимать слой старого асфальта. В этот период пешеходы испытывают определенные неудобства.

Продолжаются работы по благоустройству городского парка. У баскетбольного поля с искусственным покрытием строится пешеходная дорожка, выкладывается тротуарной плиткой площадка для игры в настольный теннис. Важным мероприятием по благоустройству города является замена дорожных знаков на коммунальных дорогах. Эту работу осуществляют работники ГП «Зеленстрой», — сообщает сайт Тростянецкого горсовета.