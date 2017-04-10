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На Сумщине не переводятся мздоимцы и махинаторы

Вчера, 18:03 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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На Сумщине не переводятся мздоимцы и махинаторы

Прокуратурой Сумской области совместно с Управлением защиты экономики в Сумской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины в рамках уголовного производства задокументирован факт вымогательства инженером охраны и защиты леса дочернего предприятия «Кролевецкий агролесхоз» неправомерной выгоды от физического лица за сокрытие реальных убытков от незаконной порубки деревьев.
25 мая сотрудник агролесхоза задержан в г. Кролевец непосредственно после получения им 300 долларов США. Решается вопрос о задержании вымогателя в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщения ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.
Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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