На Сумщине не переводятся мошенники

С сообщением о мошенничестве в Роменский отдел полиции обратилась 73-летняя местная жительница. Пенсионерка рассказала, что днем ей позвонил мужчина, который назвался сыном и сообщил, что он находится в полиции за нанесение тяжких телесных повреждений мужчине. И, чтобы избежать наказания, попросил помочь ему. Затем трубку взял другой мужчина, который представился сотрудником полиции и сообщил, что нужны деньги на лечение потерпевшего, которые она должна передать мужчине, что придет на встречу.

По договоренности незнакомец подошел к дому пенсионерки, которая отдала ему все деньги, а именно 10 тысяч долларов США, после чего позвонила сыну, который находился дома и никакого правонарушения не совершал.

Сегодня сотрудники полиции делают все возможное, чтобы разыскать и установить злоумышленников. Приметы одного из них, которому заявительница отдала деньги. На вид мужчине 30 лет, рост — 170-175см, среднего телосложения. Был одет в голубую, возможно, серую куртку, темные штаны, на голове имел темную кепку. Пользовался легковым автомобилем черного цвета. Если кому-то известна любая информация, которая поможет следствию, сообщите об этом в Роменский отдел полиции. Конфиденциальность гарантирована.

По данному факту уже открыто уголовное производство по ч.1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Сотрудники полиции продолжают обращаться к гражданам, с просьбой не доверять телефонным собеседникам и проверять полученную информацию, — сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.