На Сумщине: не кризисный менеджер

На основании показателей социально-экономического развития региона и результатов опроса экспертов Комитет избирателей Украины составил рейтинг деятельности глав ОГА в первом полугодии 2017 г.

Рейтинг возглавила руководитель Харьковской области Юлия Светличная. В первую пятерку также вошли главы Тернопольской, Закарпатской, Кировоградской и Донецкой

облгосадминистраций. В аутсайдерах рейтинга — Ивано-Франковская, Черновицкая, Ривненская, Волынская и Черкасская области.

Глава Сумской облгосадминистрации Николай КЛОЧКО занимает шестое место. Его результат – 2,8 балла. В рейтинге он находится между руководителями Донецкой (3,1) и Винницкой (2,2) областей.

Губернатор Сумщины поднялся на одну ступеньку: по результатам работы в первом квартале он занимал седьмое место с результатом 3,17 балла. Эксперты позитивно оценили работу с инвестициями в области. Область занимает 16 место среди 24 регионов Украины по количеству проведенных торгов – 11,69 тыс. на 6,49 млрд грн., экономия бюджетных средств в этот период составила 175,65 млн грн. В этот период в регионе зафиксирован спад уровня сельского хозяйства на 1% и снижение темпов промышленности на 2,6%. Зафиксировано увеличение темпов строительства, позитивное сальдо внешней торговли. Эксперты высоко оценили решение региональных проблем, прозрачную реализацию ремонта дорог и взаимодействие с местными представительскими органами власти. Низкие оценки получила помощь армии и переселенцам, кадровая политика энергомодернизации и решение кризисных ситуаций.

Ирина Власова, «Панорама» №34