Панорама / сумы / новости / события / комментарии
22.08 Вторник

На Сумщине: не кризисный менеджер

Сегодня, 10:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
Панорама Панорама
На Сумщине: не кризисный менеджер

На основании показателей социально-экономического развития региона и результатов опроса экспертов Комитет избирателей Украины составил рейтинг деятельности глав ОГА в первом полугодии 2017 г.
Рейтинг возглавила руководитель Харьковской области Юлия Светличная. В первую пятерку также вошли главы Тернопольской, Закарпатской, Кировоградской и Донецкой
облгосадминистраций. В аутсайдерах рейтинга — Ивано-Франковская, Черновицкая, Ривненская, Волынская и Черкасская области.
Глава Сумской облгосадминистрации Николай КЛОЧКО занимает шестое место. Его результат – 2,8 балла. В рейтинге он находится между руководителями Донецкой (3,1) и Винницкой (2,2) областей.
Губернатор Сумщины поднялся на одну ступеньку: по результатам работы в первом квартале он занимал седьмое место с результатом 3,17 балла. Эксперты позитивно оценили работу с инвестициями в области. Область занимает 16 место среди 24 регионов Украины по количеству проведенных торгов – 11,69 тыс. на 6,49 млрд грн., экономия бюджетных средств в этот период составила 175,65 млн грн. В этот период в регионе зафиксирован спад уровня сельского хозяйства на 1% и снижение темпов промышленности на 2,6%. Зафиксировано увеличение темпов строительства, позитивное сальдо внешней торговли. Эксперты высоко оценили решение региональных проблем, прозрачную реализацию ремонта дорог и взаимодействие с местными представительскими органами власти. Низкие оценки получила помощь армии и переселенцам, кадровая политика энергомодернизации и решение кризисных ситуаций.
Ирина Власова, «Панорама» №34

Напечатать Письмо автору Просмотров 132 Комментариев 0

читайте также
Поле для воина: памятник на Сумщине (фото) 3 фото
Поле для воина: памятник на Сумщине (фото)
17.08.2017, 08:20 Новость
Панорама Панорама 17.08.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 209 Комментариев 0
В центре Ромен строят канализацию (фото) 2 фото
В центре Ромен строят канализацию (фото)
02.08.2017, 16:12 Новость
Панорама Панорама 02.08.2017, 16:12 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 104 Комментариев 0
Дело Чмыря: завершено досудебное расследование
Дело Чмыря: завершено досудебное расследование
02.08.2017, 15:13 Новость
Панорама Панорама 02.08.2017, 15:13 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 162 Комментариев 0
Кадры Сумщины поднимают производство у соседей (фото) 13 фото
Кадры Сумщины поднимают производство у соседей (фото)
02.08.2017, 12:14 Новость
Панорама Панорама 02.08.2017, 12:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 171 Комментариев 0
ЧП в Шостке: как это было
ЧП в Шостке: как это было
02.08.2017, 07:19 Новость
Панорама Панорама 02.08.2017, 07:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 306 Комментариев 0
«Требуем работы!»: митинг на Сумщине (видео)
«Требуем работы!»: митинг на Сумщине (видео)
21.06.2017, 17:38 Новость
Панорама Панорама 21.06.2017, 17:38 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 146 Комментариев 0
Криминал и политика на Сумщине 2 фото
Криминал и политика на Сумщине
19.06.2017, 14:33 Новость
Панорама Панорама 19.06.2017, 14:33 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 314 Комментариев 0
Влада Сумщини замовчала смерть солдата
Влада Сумщини замовчала смерть солдата
21.04.2017, 08:25 Новость
Панорама Панорама 21.04.2017, 08:25 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 1 236 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
На что важно обратить внимание при выборе постельного белья
17.08.2017, 17:39
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 17:39 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0
В місті Тростянець пройде 5-й ювілейний музичний фестиваль «СХІД-РОК»
25.07.2017, 14:16
admin adminych admin adminych 25.07.2017, 14:16 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 63 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 260 Комментариев 0
Опросы

Лишение Михаила Саакашвили гражданства Украины - это
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Боди для новорожденных в Babyhit
17.08.2017, 15:16
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 15:16 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 27 Комментариев 1
Кредит онлайн на карту: быстро, просто, удобно
17.08.2017, 14:59
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 14:59 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 100 Комментариев 0
Как купить качественные детали для грузового автомобиля
17.08.2017, 14:24
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 14:24 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 31 Комментариев 0
Онлайн-кредит – выгодное и быстрое кредитование от Krediti Online
14.08.2017, 10:34
admin adminych admin adminych 14.08.2017, 10:34 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 331 Комментариев 0
Четыре совета по изучению иностранных слов
10.08.2017, 15:36
admin adminych admin adminych 10.08.2017, 15:36 Категория: Рубрика: Образование, наука Регионы: Все Просмотров 29 Комментариев 0
последние комментарии
Петро Васильович к материалу
Як на Сумщині знищили близько тисячі прихильників Мазепи
А як знищувалися козаки шведами, чому не пишете? Зокрема звірства експедиційного корпусу Функа, ось свідчення - щоденник Адлерфельда: «10 грудня ...
20.08.2017, 21:12
Сергей Федоров к материалу
На Сумщине двое полезли в петлю
И такие результаты "ЖИЗНИ ПО НОВОМУ" для людей, БЕСПРЕДЕЛ власти, РОСТ цен, тарифов, ОБНИЩАНИЕ народа и РАЗВОРОВЫВАНИЕ народного Бюджета страны ...
19.08.2017, 22:46
albelen44 к материалу
Боди для новорожденных в Babyhit
Да сейчас столько хороших магазинов с детской одеждой, я всегда заказываю через Интернет так в разы дешевле, чем на рынке. ...
19.08.2017, 17:15
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII