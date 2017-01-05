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На Сумщине не дремлют аферисты

Сегодня, 08:23 Категория: Новость Рубрика: Происшествия Регион: Сумщина
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На Сумщине не дремлют аферисты

Почти 20 тысяч гривен отдала неизвестным аферистам 63-летняя жительница Конотопа, которая решила принять участие в бесплатной лотерее, где разыгрывалась бытовая техника. Женщина даже не догадывалась, что гарантированный злоумышленниками «выигрыш» может обернуться для нее потерей всех своих сбережений.
В дежурную часть отдела полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 63-летняя жительница Конотопа. Пенсионерка рассказала, что днем, когда она проходила вблизи местного магазина, к ней подошел неизвестный молодой человек и предложил принять участие в лотерее, где разыгрывается бытовая техника. Женщина сразу согласилась. Незнакомец дал ей пакетик из-под ванильного сахара, и сообщил, что необходимо подойти к мужчины и женщины, стоящих неподалеку, и предоставить им указанный на пакетике штрих-код, что она и сделала.
Каково же было удивление, когда ей сообщили, что она выиграла электрический чайник и теперь становится постоянным клиентом маркета и может иметь хорошие скидки при покупке товара. Да еще и имеет возможность выиграть посудомоечную машину. Обрадовавшись такому выигрыша, женщина без колебаний выполнила единственное условие указанной лотереи – показала свою платежеспособность. Поскольку она не имела с собой необходимой суммы средств, то, договорившись с новыми знакомыми о встрече, принесла определенное место все свои сбережения: 17 тысяч гривен и 100 долларов США. Перечислив предоставленные пенсионеркой купюры, мошенники положили их в конверт, упаковали и, отдав женщине конверт, сообщили, что на следующий день ей необходимо подойти в магазин бытовой техники и забрать свой выигрыш. И только дома, когда женщина открыла конверт, и вместо всех своих сбережений, увидела обычные бумажки, поняла, как нагло ее обманули.
По данному факту в полиции уже открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество), — сообщает отдел комуникации полиции Сумской области. Правоохранители делают все возможное, чтобы разыскать злоумышленников. И обращаются ко всем гражданам с просьбой не доверять незнакомцам, которые представляются представителями торговых фирм и ни в коем случае не принимать участие в подобных акциях. Ведь за доброжелательными лицами новых знакомых могут скрываться обычные мошенники.

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