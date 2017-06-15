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На Сумщине назначения у фискалов (фото)

Сегодня, 11:34 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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На Сумщине назначения у фискалов (фото)

В ГУ ГФС в Сумской области назначены заместители начальника. Ими стали Шевченко Юлия Ивановна Шевченко, Роман Владимирович Курицкий и Сергей Иванович Любарец.

Как сообщает пресс-служба, Юлия Шевченко родилась в 1971 году в г. Ахтырка Сумской области. Училась в Харьковском институте общественного питания и Межрегиональной Академии управления персоналом (Киев). Сразу после учебы в институте, в 1993 году, пришла на работу в Ахтырскую налоговою инспекцию на должность старшего налогового инспектора отдела налогообложения предприятий. С 2015 года занимала должность начальника Ахтырской объединенной государственной налоговой инспекции Главного управления ГФС в Сумской области.

Роман Курицкий родился в 1982 году в г. Углегорск Донецкой области. Окончил Донбасский горно-металлургический институт, Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого и Украинской инженерно — педагогическую академию. С 2002 года по 2004 год служил в Вооруженных силах Украины. С 2004 года работает в налоговых органах. С 2015 года — начальник Роменской объединенной государственной налоговой инспекции Главного управления ГФС в Сумской области.

 

 

Сергей Любарец родился в 1972 году в г. Тростянец Сумской области. Окончил Харьковский государственный экономический университет по специальности учет и аудит. В 1993 году пришел работать в ГНИ по г. Шостка на должность государственного налогового инспектора отдела налогообложения населения и других доходов. Последняя должность — начальник Шосткинского объединенной государственной налоговой инспекции Главного управления ГФС в Сумской области.

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