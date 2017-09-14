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На Сумщине назначен новый руководитель лесхоза

Сегодня, 10:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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На Сумщине назначен новый руководитель лесхоза

Директором Конотопского лесхоза Сумского ОУЛОХ с 18 сентября назначен Виталий Николаевич БАРАНОВ. До этого он занимал должность заместителя начальника Сумского ОУЛОХ по охотничьей деятельности.
Свою трудовую деятельность Виталий Баранов начал в 2003 году в государственном предприятии охотничье хозяйство «Низы» в должности охотоведа.
С 2004 по 2008 год работал в должности директора охотничьего хозяйства «Низы».
С 2008 года и до сих пор работал в должности заместителя начальника Сумского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, — сообает Пресс-служба Сумского ОУЛОХ

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