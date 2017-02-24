На Сумщине насильнику школьницы грозит до 12 лет тюрьмы

На Сумщине по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней задержан 19-летний парень. С заявлением в полицию обратилась мать 14-летней школьницы. Полиции в кратчайшие сроки удалось установить и задержать обидчика девушки. Им оказался ее 19-летний знакомый.

2 апреля вечером девушка вместе со своим старшим братом отправилась в одно из развлекательных заведений поселка. Поздно вечером девятиклассница засобиралась домой, но брат захотел остаться. Провести девушку домой вызвался односельчанин. По дороге домой, несмотря на сопротивление девушки, парень затянул ее в заброшенный дом, где насильно, против воли, воспользовавшись беспомощным состоянием девушки и своей физической преимуществом, изнасиловал ее.

Обидчику 4 апреля вручено уведомление о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней (ч. 3 ст. 152 УК Украины), он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и находится в изоляторе временного содержания. Прокуратура уже готовит ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет, — сообщает пресс-служба прокуратуры области