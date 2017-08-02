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На Сумщине нашли труп пропавшего без вести 12 лет тому назад (фото)

Сегодня, 16:45 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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Пьяное откровение помогло раскрыть убийство на Сумщине. Работники Белопольского отдела полиции нашли тело пропавшего 12 лет назад молодого человека и выяснили обстоятельства его убийства. И хотя виновный в смерти юноши три года назад умер, подозрение в совершении убийства будет вручена его семье.
Около недели назад экипаж патрульной полиции в Белополье заметил мопедиста, который, был явно навеселе. Мужчину доставили в участок и составили админпротокол. В разговоре пьяный гражданин обмолвился, что его бывшая сожительница несколько лет назад совершила убийство местного юноши.
При проверке информации выяснилось, что названный убитым человек действительно значится как пропавший без вести 12 лет назад.
На следующее утро протрезвевший мужчина подтвердил свой рассказ. По его словам, его бывшая гражданская жена уже несколько лет проживает в областном центре. Следователи хотя и не сразу и с помощью полиграфа добились от женщины признания. Она, как выяснилось, была свидетелем убийства. «Как рассказала сумчанка, жизни юношу лишил ее отец. Он топором нанес тому несколько ударов по шее, после чего погрузил тело в тележку, вывез в поле и сбросил в дренажный колодец. Женщина даже нарисовала точную схему расположения колодца, — комментирует развитие событий исполняющий обязанности начальника Белопольского ОП Андрей Анисимов. — Чтобы поднять останки погибшего, мы задействовали строительную технику. Часть работы пришлось сделать вручную, и на глубине пяти метров кости погибшего были, наконец, найдены и подняты на поверхность».
Сейчас в рамках уголовного производства, открытого по факту убийства, продолжаются дальнейшие следственные действия, назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, в том числе — экспертизы ДНК, — сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области

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