В Кролевецкий городской совет поступило обращение Союза участников АТО с предложением выделить земельный участок на перекрестке улиц Соборной и Гоголя города Кролевец, ориентировочной площадью 0,03 гектара для создания Сквера защитникам Отечества и установка памяти «знаку участникам АТО, — сообщает Кролевецкий горсовет.
На Сумщине нашли место для Сквера защитникам Отечества (видео)
В Кролевецкий городской совет поступило обращение Союза участников АТО с предложением выделить земельный участок на перекрестке улиц Соборной и Гоголя города Кролевец, ориентировочной площадью 0,03 гектара для создания Сквера защитникам Отечества и установка памяти «знаку участникам АТО, — сообщает Кролевецкий горсовет.
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