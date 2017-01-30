На Сумщине нашли место для Сквера защитникам Отечества (видео)

В Кролевецкий городской совет поступило обращение Союза участников АТО с предложением выделить земельный участок на перекрестке улиц Соборной и Гоголя города Кролевец, ориентировочной площадью 0,03 гектара для создания Сквера защитникам Отечества и установка памяти «знаку участникам АТО, — сообщает Кролевецкий горсовет.

