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На Сумщине нашли барельеф железного Феликса (фотофакт)

Сегодня, 09:09 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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При ремонте в помещении Шосткинского отдела полиции за плитой с изображением герба Украины обнаружили барельеф Дзержинского. Находку передали в краеведческий музей.
«Фотофакт: во время ремонтных работ в зале совещаний Шосткинского отдела полиции был найден исторический артефакт. Барельеф с профильным изображением Феликса Дзержинского прятался под декоративной плитой с изображением Государственного герба Украины. «Привет из прошлого» было осторожно снят и передан, в качестве экспоната, в местный краеведческий музей.
Работники историко-культурного учреждения провели экскурсию по музею, продемонстрировал интересные экспозиции. Большая им благодарность!», — написал на своей странице в фейсбуке начальник Шосткинского отдела полиции ГУНП в Сумской области.

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