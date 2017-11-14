На Сумщине нашли барельеф железного Феликса (фотофакт)

При ремонте в помещении Шосткинского отдела полиции за плитой с изображением герба Украины обнаружили барельеф Дзержинского. Находку передали в краеведческий музей.

«Фотофакт: во время ремонтных работ в зале совещаний Шосткинского отдела полиции был найден исторический артефакт. Барельеф с профильным изображением Феликса Дзержинского прятался под декоративной плитой с изображением Государственного герба Украины. «Привет из прошлого» было осторожно снят и передан, в качестве экспоната, в местный краеведческий музей.

Работники историко-культурного учреждения провели экскурсию по музею, продемонстрировал интересные экспозиции. Большая им благодарность!», — написал на своей странице в фейсбуке начальник Шосткинского отдела полиции ГУНП в Сумской области.