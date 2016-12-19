На Сумщине наградили мать-героиню

Многодетной матери из села Подставки Липоводолинского района Татьяне ТАРАСОВОЙ вручили нагрудный знак и удостоверение «Мать-героиня». Она воспитала пятерых детей. Указом Президента Украины от 08.12.2016 № 548/2016 ей присвоено звание «Мать–героиня», — сообщает пресс-служба Сумской ОГА.