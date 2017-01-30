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На Сумщине наблюдают за озимыми

Сегодня, 16:12 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина
Панорама Панорама
На Сумщине наблюдают за озимыми

Наблюдение за состоянием озимых культур показывают, что растения имеют хорошую жизнедеятельность. По информации Департамента агропромышленного развития облгосадминистрации, под урожай 2017 посеяно озимых зерновых культур на площади 207 200 га. В хорошем состоянии озимых на зерно находится 66500 га (33%), удовлетворительном — 99 500 га (47%), слабом и сжиженном — 39900 га (20%).
Наблюдение за состоянием растений по данным Института сельского хозяйства Северо-Востока НААН Украины свидетельствуют, что растения имеют хорошую жизнедеятельность. По результатам отращивания погибших растений нет. Дальнейшее состояние посевов, особенно слабых и сжиженных, преимущественно зависеть от погодных условий, в первую очередь от температурного режима, — сообщает сайт Сумской ОГА.

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